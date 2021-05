Presidente admite dúvidas sobre a evolução da pandemia em Portugal

Os especialistas apresentaram hoje um novo plano de desconfinamento para as fases seguintes.



O plano está em letras e segue esta ordem: C, B e A.



Assim, para o comércio a fase seguinte prevê já o fim das restrições de horário, a manutenção do distanciamento físico e a lotação por metro quadrado.



Na restauração no nível C, aconselham-se 6 pessoas por mesa no interior e 15 no exterior.



No nível B passa a 8 pessoas no interior a 20 no exterior.