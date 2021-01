Presidente da AMPorto garante "máquina oleada" para voto antecipado

"A máquina está toda preparada. Toda a logística está organizada para dependendo do que vier a acontecer, e quando inscritos surjam, seja possível garantir o voto antecipado. Com franqueza as coisas podiam ter sido mais antecipadas em termos comunicação, e percebo as críticas de colegas [referindo-se a outros presidentes de câmara], mas mesmo assim está a correr bem e a máquina está oleada", disse Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia, numa altura em que se espera novo confinamento geral e em que diariamente são conhecidos novos máximos de mortes devido à covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro.

Os portugueses que não puderem votar nas presidenciais em 24 de janeiro podem pedir, até quinta-feira, para exercer o seu direito de voto uma semana antes, numa mesa de voto à sua escolha.

Fonte do Ministério da Administração Interna disse à Lusa que mais de 112 mil pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade em apenas dois dias.

O presidente da AMP, que é também presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, deu o concelho ao qual preside como exemplo para descrever como é que a operação está a ser montada.

"[Em Gaia] registamos 5.000 inscritos, mas o número pode alterar-se. Temos 57 lares, portanto vão ser 57 equipas na rua com Proteção Civil, PSP, GNR e Polícia Municipal. O volume de inscritos é já muito significativo, o que é bom porque mostra que as pessoas estão mobilizadas", disse o autarca.

Nas últimas eleições, em 2019, para as Legislativas, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, registou "menos de 500" inscrições para voto antecipado.

Para o dia 24 de janeiro, a câmara de Vila Nova de Gaia tem mobilizada uma equipa de apoio mais de 2.000 pessoas.

Já para domingo, data prevista para a realização do voto antecipado cuja recolha não seja ao domicílio, a atual escala prevê 300 pessoas, mas Eduardo Vítor Rodrigues disse à Lusa que existe "retaguarda para acrescentar pessoas à equipa se muitas mais pessoas vierem a inscrever-se".

O autarca referiu que estão a ser implementadas "algumas alterações", como por exemplo "não usar escolas e optar por pavilhões", numa "opção logística para evitar eventuais maiores riscos de contágio" e reiterou saber que na AMP "está tudo operacional".

"E quem não levar caneta de casa, teremos lá canetas que depois ficam para o eleitor. Está a ser pensado e preparado ao pormenor. É o que tenho percebido [junto de colegas autarcas]. Mesmo aqueles que gostavam de ter tido comunicação mais cedo ou os que reclamam por causa dos custos associados à logística ou mesmo quem defende o adiamento das eleições, tem-se mobilizado. Nada tem impedido que haja uma mobilização brutal para que as coisas corram bem", acrescentou o presidente da AMP.

Na segunda-feira foi aprovada em reunião de câmara do Porto, mas apenas com os votos favoráveis da maioria municipal, uma proposta do independente Rui Moreira que insta o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de decreto presidencial, a determinar que as eleições Presidenciais não se realizem enquanto durar o regime de exceção ao abrigo do estado de emergência.

Rui Moreira referiu que seria "de bom senso" que as presidenciais fossem adiadas para permitir que as medidas agora a ser preparadas "à trouxa-mocha" pudessem ser "convenientemente preparadas".

Só no domingo anterior às eleições (dia 17) é que as câmaras municipais são notificadas de quantas pessoas requereram o voto antecipado, no que diz respeito à deslocação ao domicílio e na circunstância de estarem infetadas ou em isolamento profilático, pelo que terão um dia útil para montar a operação.

Admitindo que o número de pessoas a pedir para votar antecipadamente possa chegar às 8.000, o autarca do Porto considerou o que se pede dos municípios "é absolutamente inexequível".

Já o Expresso escreve que a organização do processo para o voto antecipado nas presidenciais em todos os municípios e a recolha de boletins porta a porta para não prejudicar os eleitores afetados pela pandemia está a motivar críticas de autarcas e de candidaturas.

Também na segunda-feira, o candidato presidencial do Chega reiterou críticas ao Governo, apontando que "quase ninguém sabia da existência de um site para registo prévio" no voto antecipado.

"Isto já devia ter sido preparado antes. Há uma enorme confusão lançada no país, com a recolha [de votos] nos lares, sobre quem pode votar antecipadamente", disse André Ventura.

Também o candidato Vitorino Silva afirmou, no mesmo dia, que a "democracia precisa de ser vacinada", insistiu no adiamento das eleições e alertou para "as golpadas" com os votos do idosos nos lares.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).