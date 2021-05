Presidente da Argentina reuniu-se com primeiro-ministro português

O chefe de Estado da Argentina já foi recebido ontem em audiência pelo Presidente da República, no Palácio de Belém.



A Argentina tem nesta altura a presidência rotativa do Mercosul, enquanto que Portugal assume a presidência da União Europeia.



No encontro com António Costa, em cima da mesa esteve o acordo entre as duas instituições e ambos consideram urgente que a Comissão Europeia apresente a proposta de sobre o compromisso em matéria ambiental e combate à desflorestação.



O primeiro-ministro destaca ainda parcerias entre Portugal e a Argentina