Presidente da Assembleia da República diz que é preciso banir atos lesivos da democracia

RTP10 Nov, 2018, 08:37 / atualizado em 10 Nov, 2018, 08:38 | Política

Em resposta ao semanário Expresso, Ferro Rodrigues diz que “não considera que a questão seja a mudança nos procedimentos técnicos que servem para aferir a presença de cada deputado nas sessões plenárias”.



Para o presidente da Assembleia da República, “o que há é que banir os procedimentos lesivos da credibilidade de qualquer deputado, dos grupos parlamentares e, consequentemente, da democracia representativa”.



Palavras duras daquela que é a segunda figura do Estado. Ferro Rodrigues lembra que “tem poderes de inquérito e poderes disciplinares em relação aos funcionários parlamentares, mas não os tem sobre os deputados, que são titulares de um órgão de soberania”.



Já durante a passada semana, Ferro Rodrigues tinha dado conta do que os serviços da Assembleia tinham apurado sobre o caso, dizendo que tinha partilhado essa informação com José Silvano, secretário-geral do PSD, e com a direção do grupo parlamentar do PSD, “para os efeitos que considerem adequados”. Não houve, da parte do PSD qualquer procedimento conhecido quanto às falsas presenças de Silvano.



O líder parlamentar do PSD considerou esta sexta-feira que o caso está “encerrado”, depois de a deputada Emília Cerqueira ter vindo a público assumir a responsabilidade de ter entrado com a palavra-passe de José Silvano no parlamento para consultar documentos partilhados, e assim ter marcado “inadvertidamente” a presença em duas sessões onde o deputado não esteve. Uma prática que, diz a deputada, é “recorrente”.



Em declarações à Lusa, Fernando Negrão admitiu que seja necessário fazer uma reflexão ao nível da Assembleia da República sobre a criação de acessos diferenciados ao sistema para registar a presença dos deputados em plenário e para aceder a informação nos seus computadores.



"Ouvimos hoje a deputada Emília Cerqueira fazer declarações de esclarecimento sobre a sua situação e a situação que envolvia também o deputado José Silvano e pareceram-me declarações esclarecedoras e que terão, se não resolvido, porque há questões técnicas envolvidas, pelo menos esclarecido a situação que envolvia esses dois senhores deputados", afirmou.



No entanto, o líder parlamentar do PSD fez questão de salientar que, no caso da bancada social-democrata, a prática de troca de 'passwords' para aceder a informação em computadores de terceiros não é generalizada e que ele próprio nunca deu a sua palavra-passe de acesso a outro parlamentar.



"Não é uma situação generalizada, é uma situação que ficámos a saber que acontece com esses dois deputados, é a sua forma de trabalhar. Admito que possa acontecer com outros, mas há um número significativo de deputados que não tem essa forma de trabalhar, nem este método e não fazem troca de 'passwords', nem dão conhecimento da sua 'password' a terceiros", assegurou.



Sobre se será necessária uma reflexão interna no grupo parlamentar sobre esta prática, Fernando Negrão considerou que esta não é necessária.



"Acho que não, está no âmbito da liberdade de cada deputado, que age como entender", afirmou, considerando que, do ponto de vista da bancada, "a questão está encerrada".



No entanto, o líder parlamentar admitiu que a Assembleia da República poderá ter de refletir sobre o registo de presenças dos deputados em plenário, cuja verificação é feita através da entrada no sistema pelos parlamentares nos seus computadores no hemiciclo.



"Poderá passar por uma maior atenção para não confundir situações, ou seja: situações de trabalho, de troca de informação, de ficheiros, com registos de presença, é preciso muito cuidado", defendeu.

“Questiúncula”

Ontem mesmo, o vice-presidente social-democrata David Justino considerou que o caso das falsas presenças do secretário-geral do partido no plenário do parlamento num "conjunto de ações sistemáticas de ataque à direção do PSD", insistindo que se está perante "uma questiúncula".



"Uma grande parte disto é espalhafato. É fazer oposição para a fotografia", sustentou o vice-presidente do PSD na SIC-Notícias, depois de esta manhã ter afirmado na TSF que "o PS está a ser levado ao colo".



David Justino disse não estar "a negar a irregularidade" cometida pelo secretário-geral do partido, José Silvano, ao deixar que fossem registadas presenças no plenário da Assembleia da República a sessões a que faltou, mas repetiu a ideia do líder do partido, Rui Rio.



"Objetivamente, é uma questiúncula", argumentou.



O dirigente do PSD disse não ver qualquer problema com a justificação apresentada pela deputada do partido Emília Cerqueira, que assumiu hoje ter "registado inadvertidamente" as presenças de Silvano no parlamento, explicando que entrou no seu computador no hemiciclo apenas para aceder a ficheiros partilhados.



"Eu tenho duas 'passwords' que são partilhadas por investigadores que trabalham comigo", disse David Justino, considerando que isso acontece por "questões de confiança".



Sobre a intransmissibilidade das palavras-passe ('passwords'), citada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, David Justino comentou: "O presidente da Assembleia da República já disse muita coisa com que eu não concordo, isso não lhe confere qualquer autoridade".



Para o antigo ministro da Educação do governo de Durão Barroso, a partilha das palavras-passe é "uma coisa perfeitamente normal".



David Justino pediu ainda para "haver seriedade na forma como estes problemas são abordados" e reiterou uma ideia que tinha deixado na TSF de manhã.



"Há muita gente a querer levar o PS ao colo, e ao Governo e ao primeiro-ministro", disse.