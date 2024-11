Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente do Parlamento distinguiu os dois dias 25. José Pedro Aguiar Branco disse que há quem use o 25 de Novembro para tentar "desvalorizar" o 25 de Abril. O presidente do Parlamento afirmou que o 25 de Abril não é equiparável ou substituível, mas disse que a grande conquista do 25 de novembro foi a "reconciliação.