Presidente da Câmara de Castelo Branco lidera lista única à concelhia do PS

"O PS é um partido histórico no concelho e no distrito de Castelo Branco. Temos tido ao longo dos anos bons resultados e queremos dar continuidade a esse trabalho feito e estar atentos à realidade do concelho e às novas dinâmicas políticas", afirmou, à agência Lusa, Leopoldo Rodrigues.

O autarca socialista salientou que a lista apresentada a sufrágio é única e inclui várias personalidades históricas do PS local e aposta também na juventude, incluindo nos efetivos dois jovens que integram a Juventude Socialista (JS).

"A lista está ordenada obedecendo à antiguidade dos militantes socialistas que a integram, quer sejam homens ou mulheres", salientou o candidato.

Leopoldo Rodrigues frisou que é fundamental "promover uma relação de proximidade com os militantes socialistas".

"Quero que o PS fale a uma só voz, mas todas as vozes são consideradas. O PS é um partido de pluralidade de ideias e de opiniões", sustentou.

O autarca que presidente atualmente à Câmara de Castelo Branco tem 57 anos e é licenciado em História.

Vai substituir no cargo Arnaldo Brás, um histórico do PS local, que, apesar de ter sido convidado para integrar esta lista única, rejeitou esse convite.

As eleições para a concelhia de Castelo Branco do PS decorrem hoje entre as 18:00 e as 22:00.