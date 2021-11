Presidente da Câmara de Loures quer isentar moradores de portagens na A8 e na CREL

Ricardo Leão, quer também combater a falta de médicos no concelho com incentivos que passam pelo apoio a rendas de habitação. Lamenta que existam pessoas no concelho que vivem sem água e sem saneamento. Quer regularizar as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) que persistem , bairros onde vivem 30% dos habitantes de Loures.





O novo presidente da autarquia, está preocupado com a habitação tanto dos mais carenciados, como dos jovens e da classe média. E quer aumentar a oferta de habitação acessível.