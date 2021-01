Presidente da Guiné-Bissau felicita Marcelo Rebelo de Sousa

Na nota, que cita uma mensagem de Umaro Sissoco Embaló, lê-se que o Presidente guineense desejou "boa saúde e felicidades pessoais" a Marcelo Rebelo de Sousa e ainda endereçou votos de "bem-estar contínuo ao povo português".

Na mensagem, Embaló sublinhou a importância dos laços de amizade e de cooperação existentes entre os dois povos e países.

"Reafirmar a vossa excelência a minha determinação em tudo fazer para que os mesmos se desenvolvam e se consolidem cada vez mais em proveito dos nossos dois povos amigos", escreveu.

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do PSD e CDS, foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, com 60,70% dos votos, segundo os resultados provisórios apurados em todas as 3.092 freguesias e quando faltava apurar três consulados.

A socialista Ana Gomes foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%, seguindo-se André Ventura, do Chega, com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção foi de 60,5%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.