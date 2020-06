Presidente da República aceitou proposta para secretários de Estado das Finanças

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta sexta-feira a proposta do primeiro-ministro para as nomeações de secretários de Estado do Ministério das Finanças.



António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado, assume o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, Cláudia Joaquim assumirá o lugar deixado por João Leão enquanto secretária de Estado do Orçamento, João Nuno Mendes será secretário de Estado das Finanças e Miguel Cruz secretário de Estado do Tesouro.









Saem Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro.



De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República, o novo ministro das Finanças, João Leão, tomará posse juntamente com a sua equipa na próxima segunda-feira, pelas 10h00, no Palácio de Belém. António Mendonça Mendes é o único membro da equipa do ministro cessante Mário Centeno que se mantém como secretário de Estado.

O “número dois” do Ministério das Finanças

António Mendonça Mendes, líder da federação de Setúbal do PS, passa a ser o "número dois" da equipa de João Leão.



Natural de Coimbra e licenciado em direito, Mendonça Mendes é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desde 2017 e passa agora a ser também secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.



Durante a sua carreira profissional foi assessor do Secretário de Estado da Justiça do Governo de Portugal até 2022 e foi advogado na Gonçalves Pereira, Rato, Ling Vong & Cunha na Região Administrativa de Macau entre 2003 e 2005.



Nos governos de Sócrates, António Mendonça Mendes foi chefe do gabinete da secretária de Estado dos Transportes entre 2005 e 2008 e advogado do grupo empresarial Geocapital.



Entre 2009 e 2011 assumiu o cargo de chefe do gabinete da Ministra da Saúde e desempenhou funções enquanto presidente da Comissão de Conciliação do Contrato de Exploração Ferroviária do Eixo Norte-Sul em 2009.



Substituta de João Leão

A ocupar o cargo deixado por João Leão fica Cláudia Joaquim. Natural de Torres Vedras, licenciada em economia e pós-graduada em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental, a nova secretária de Estado do Orçamento foi vogal da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre dezembro de 2019 e junho de 2020.



De janeiro de 2014 a outubro de 2015 foi assessora parlamentar dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que integravam a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. No período seguinte, até outubro de 2019, desempenhou o cargo se secretária de Estado da Segurança Social no XXI Governo Constitucional.



Entre 2009 e 2010 ocopou o cargo de adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social e entre julho de 2005 a outubro de 2009 exerceu funções de assessora nesse mesmo gabinete.



Cláudia Joaquim foi ainda subdiretora-geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério da Solidariedade e Segurança Social.



É coautora do texto «O programa de assistência económica e financeira e as pensões», publicado em 2014 no âmbito do Fórum de Políticas Públicas do ISCTE. Participou também na redação de um documento publicado pelo Observatório das Crises e Alternativas, do Centro de Estudos Sociais, sobre os problemas e as soluções para a Segurança Social.

Quem é João Nuno Mendes?

João Nuno Mendes é o novo secretário de Estado das Finanças. Natural de Coimbra e licenciado em Gestão, João Nuno Mendes iniciou a sua atividade profissional na área de auditoria na empresa Arthur Andersen, onde permaneceu entre 1994 e 1996.



Foi assessor económico do gabinete do primeiro-ministro do XIII Governo Constitucional entre 1996 e 1999 e até 2002 ocupou o cargo de secretário de Estado do Planeamento entre 1999 e 2002 no XIV Governo da República, assumindo responsabilidades no domínio do terceiro quadro comunitário de apoio.



Entre 2002 e 2007 desempenhou funções de administrador com área financeira em unidades de negócio do Grupo Amorim, designadamente na Amorim Imobiliária e na Amorim Turismo e foi diretor de áreas de desenvolvimento e atividades internacionais da Galp Energia de 2007 a 2016.



Entre 2016 e 2019 desempenhou funções como Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal entre 2016 e 2019 e desde maio de 2020 liderou as negociações da Ajuda de Estado ao Grupo TAP.