Presidente da República defende que Raríssimas deve continuar

RTP24 Dez, 2017, 21:07 | Política

Numa vista à Casa dos Marcos que considerou "simbólica", Marcelo Rebelo de Sousa declarou que o cuidado e assistência aos que mais precisam devem ser continuados no futuro, deixando para trás as polémicas que têm envolvido Paula Brito da Costa, presidente demissionária da Raríssimas.



"O Chefe de Estado quis sublinhar que os utentes estão acima de todas as polémicas e que é para eles que as instituições existem e devem continuar a trabalhar com competência, dedicação, isenção e carinho", lê-se numa nota colocada no site da Presidência.Antes de se dirigir para o Barreiro e, mais tarde, para Pedrógão Grande Marcelo Rebelo de Sousa visitou as crianças que estão na Casa dos Marcos, numa unidade de cuidados continuados, e que aí vão passar o Natal.Numa outra nota colocada no site da Presidência da República na internet informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa participou hoje, na Igreja Evangélica de Sintra, na Celebração de Culto Evangélico, onde esteve presente o Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, António Calaim.A visita acontece de forma inesperada e é a primeira após terem sido revelados documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social, nomeadamente de Paula Brito da Costa, que alegadamente terá usado o dinheiro para diversos gastos pessoais.O caso provocou também a demissão do secretário de Estado da saúde Manuel Delgado, que em 2013 e 2014 foi consultor da Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.(c/ Lusa)