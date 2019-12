Presidente da República dividido entre a preocupação e a esperança

O Presidente da República assume estar a viver "um Natal dividido entre a preocupação e a esperança". Numa mensagem publicada em exclusivo no Jornal de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se preocupado com o adiamento de decisões que podem refletir-se no crescimento e no emprego mas também revela esperança em que se possam evitar injustiças e desigualdades.