Presidente da República diz que ainda não é tempo de se pronunciar sobre roubo de material de guerra

"Tenho estado a receber informação sobre isso, acho que não é ainda o tempo para me pronunciar", referiu.

No final de uma visita a dezenas de `stands` com projetos de escolas de vários pontos do país, patentes no Convento São Francisco, em Coimbra, no âmbito da 14.ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho "Ciência na Escola", Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou aos jornalistas que tem acompanhado o caso do roubo de material de guerra.

"Tenho acompanhado, como acompanho tudo o que diga respeito às Forças Armadas, mas para já não tenho nada a dizer. Já recolhi informação, estou a recolher informação e em tempo oportuno direi", frisou.

Em comunicado, o Exército anunciou na quinta-feira que foi detetada quarta-feira ao final do dia a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois `paiolins`, tendo desaparecido granadas de mão ofensivas e munições de calibre 9 milímetros.