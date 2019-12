Presidente da República: "É bom haver uma área da governação tendencialmente à esquerda"

Foto: Mário Cruz - Lusa

O Presidente da República acredita na aprovação do Orçamento do Estado para 2020 e insiste que prefere uma convergência à esquerda para viabilizar o documento. Marcelo Rebelo de Sousa avisa que o que está em causa é a estabilidade do sistema político português.