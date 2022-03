Presidente da República felicita novo presidente da AR e espera "frutuosa solidariedade institucional"

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra no Porto, enviou uma mensagem de felicitações a Augusto Santos Silva após saber da sua eleição.

"Tendo tido conhecimento da eleição de vossa excelência, envio as minhas cordiais felicitações, reiterando a vontade da mais frutuosa solidariedade institucional entre o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República, da qual vossa excelência é `primus inter pares`", lê-se na mensagem.

Augusto Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, hoje eleito presidente da Assembleia da República, proposto pelo PS, prometeu exercer as suas funções na nova legislatura de forma "imparcial, contida e aglutinadora", respeitando "a independência e a agenda de todos os grupos parlamentares".

Na intervenção que fez após ser eleito com 156 votos num total de 230 deputados votantes, o professor universitário, sucessor de Eduardo Ferro Rodrigues no cargo de presidente da Assembleia da República, agradeceu a confiança que lhe foi depositada para o exercício do segundo lugar da hierarquia do Estado Português.

Sobre a relação do parlamento com os outros órgãos de soberania, Presidência da República e Governo, Augusto Santos Silva comprometeu-se a prosseguir "uma relação de harmonia e respeito mútuo no escrupuloso respeito dos preceitos constitucionais".