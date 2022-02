Presidente da República indigita António Costa como primeiro-ministro

Depois de ouvir os partidos com representação parlamentar e tendo em conta os resultados eleitorais, Marcelo Rebelo de Sousa convidou António Costa a formar Governo.





“Na sequência das eleições legislativas no passado domingo, 30 de janeiro, ouvidos, nos termos constitucionais, os partidos políticos representados na nova Assembleia da República, e tendo em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República comunicou ao Dr. António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, a sua intenção de o indigitar como Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional, a qual será formalizada depois do apuramento dos votos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa”, lê-se numa nota no site da Presidência.



A mesma nota refere que “a nomeação e posse terão lugar depois da primeira sessão da XV legislatura da Assembleia da República”.







Agora é necessário aguardar pela publicação em Diário da República dos resultados eleitorais.





Segue-se depois a primeira reunião do novo Parlamento e a tomada de posse o novo executivo que tem, depois, dez dias para apresentar o programa de Governo.