Presidente da República lamenta morte de embaixador Paulo Lourenço

O embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, morreu na sexta-feira, na cidade da Praia, vítima de enfarte, aos 52 anos.

Numa mensagem de pesar hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na sexta-feira à noite "a triste notícia do falecimento repentino do embaixador Paulo Lourenço".

O chefe de Estado "ainda no início do mês tinha estado com ele na Praia e no Tarrafal, nas cerimónias comemorativas do 50.º aniversário da libertação deste terrível campo de presos políticos, e na visita de Estado [a Cabo Verde]", acrescenta-se.

"Diplomata competente e dedicado, na força da idade, o seu desaparecimento deixa um vazio em todos os que com ele conviveram e trabalharam. À família, amigos e colegas do nosso corpo diplomático, o Presidente da República apresenta sentidas condolências", lê-se na nota.

Paulo Jorge Lopes Lourenço nasceu em 10 de março de 1972, em Angola.

Era diplomata de carreira desde 1995 e desempenhou funções nas embaixadas de Portugal em Luanda, Londres, Sarajevo e Belgrado.

Entre 2012 e 2018 foi cônsul-geral em São Paulo.

Entre fevereiro de 2020 e até ser nomeado embaixador em Cabo Verde, em dezembro de 2022, chefiou a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, funções nas quais negociou o novo programa-quadro de Defesa entre Portugal e Cabo Verde para o período 2022 a 2026.