Presidente da República oficializa legislativas a 6 de outubro

RTP01 Ago, 2019, 15:04 / atualizado em 01 Ago, 2019, 16:27 | Política

"O Presidente da República assinou hoje o decreto que fixa para domingo 6 de outubro de 2019 as eleições para a Assembleia da República, o qual seguiu já para publicação em Diário da República", lê-se em nota publicada no portal da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa havia já anunciado, a 7 de dezembro do ano passado, o calendário eleitoral para 2019. Auscultados os partidos com representação parlamentar, as eleições regionais na Madeira ficaram apontadas para 22 de setembro e as legislativas para duas semanas mais tarde.



Há pouco mais de dois meses, face às dúvidas que surgiram com esta quase sobreposição de períodos eleitorais, Marcelo Rebelo de Sousa viria a 21 de junho reafirmar as datas agora oficialmente confirmadas.

Dois dias antes, a 19 de junho, Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), lembrava que neste calendário eleitoral “o primeiro dia da campanha para as legislativas nacionais calharia no dia da votação das regionais”, 22 de setembro, já que legalmente o período oficial de campanha começa 14 dias antes das eleições.

A questão foi vista pelo porta-voz da CNE como um problema de “difícil” resolução, adiantando que “deveria ser proibida campanha” na Madeira no dia 22 de setembro e que a campanha para as legislativas apenas deveria ser permitida na região “depois de fechadas as urnas”.

Precedentes "não colocaram problemas"

Marcelo Rebelo de Sousa teria um entendimento mais pacífico relativamente à questão e no dia 21 confirmava as datas antes anunciadas, lembrando que a sobreposição não é uma situação inédita nem antes provocou qualquer problema.



“Não. Não ponho [a possibilidade de alterar as datas] porque foi de tal maneira claro o consenso entre partidos quanto a uma e quanto a outra que isso não faria sentido. A minha preocupação era saber se tinha havido precedentes. Houve dois e que não colocaram problemas”, respondeu o Presidente quando interpelado pelos jornalistas durante uma visita ao Lar da Cruz Vermelha, em Lisboa.

Marcelo lembraria que este cenário se verificou “em 2009 e em 1979, em que houve a coincidência entre o período de campanha eleitoral de uma eleição e a data de outra eleição [e] na altura ninguém suscitou nenhum reparo nem nenhum problema”.