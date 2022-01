Presidente da República ouve partidos políticos

No dia 1 de fevereiro, O Presidente recebe o Livre, às 15h00. Às 16h00, recebe o Pessoas-Animais-Natureza (PAN)e às 17h00, o Bloco de Esquerda, seguido do PCP às 18h00.



No dia 2 de fevereiro, recebe a Iniciativa Liberal (15h00, o Chega (16h00). O PSD é recebido às 17h00 e o PS às 18h00, o último partido a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.