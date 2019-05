Foto: José Coelho - Lusa

O Presidente da Republica não comenta os problemas com os serviços públicos de transportes. No Porto, a margem de uma conferência em que participou, Marcelo Rebelo de Sousa foi avisando que vai moderar as intervenções sobre temas da atualidade politica, e que não comenta assuntos que estão ainda a ser debatidos na Assembleia da República.