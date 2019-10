Presidente da República quer dar posse ao novo Governo no próximo sábado

À margem do congresso anual da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - que decorreu no Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou esta terça-feira em declarações aos jornalistas que irá dar posse ao novo Governo "no próximo sábado, ao início da manhã".





A confirmação surge poucas horas depois de se saber que o Tribunal Constitucional não iria apreciar o pedido do PSD sobre os votos da emigração nas últimas eleições legislativas. Os social-democratas pretendiam que os 35 mil votos nulos da emigração fossem reclassificados como abstenção.

Na sequência dessa decisão do Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) mandou seguir para publicação em Diário da República o mapa oficial dos resultados das legislativas de outubro.







"Penso que se deve estar a saber por parte da Assembleia da República quando é a primeira reunião. Se for na próxima sexta-feira é possível dar posse no sábado de manhã, mas vamos esperar aquilo que a Assembleia vai decidir, sendo que eu reservei o sábado de manhã para isso", esclareceu.





Marcelo Rebelo de Sousa fazia referência à reunião que decorreu esta terça-feira, ao final da tarde, entre os líderes parlamentares dos vários partidos, com o intuito de agendar a data da primeira sessão legislativa e a tomada de posse do novo Governo.







Em resposta às questões dos jornalistas sobre o novo Governo apresentado por António Costa, a que já deu luz verde, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar o facto de se tratar do maior executivo de sempre em tempo democrático.















"Não comento esse tipo de questões. Eu recebo os nomes, primeiro dos ministros e do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, depois os restantes secretários de Estado. Com os elementos disponíveis, considerei que devia aceitar os nomes todos e deveria nomeá-los", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa.





O Presidente da República enfatiza que as escolhas cabem ao chefe de Governo. "Cada primeiro-ministro escolhe a equipa que considera adequada, na orgânica, na dimensão e nas pessoas, para realizar aquilo que quer realizar. O Presidente da República limita-se a verificar se são respeitados os limites constitucionais e legais, se não há nenhuma objeção que se coloque àquilo que é a proposta de nomes do primeiro ministro", completou.