Presidente da República quer incerteza política "reduzida ao mínimo"

Em declarações aos jornalistas à saída de uma visita privada que fez com o Grão-Duque Henri do Luxemburgo ao Museu de Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, apesar de a Europa estar à procura da paz, esta demora a chegar e "isso dá uma incerteza política".

"É fundamental garantirmos, naquilo que depende de nós, que essa incerteza é reduzida ao mínimo e que economicamente e socialmente as pessoas, com um mundo agitado, consigam enfrentar com a tranquilidade que é muito própria de Portugal", frisou.

Na quarta-feira, o Presidente da República admitiu eleições antecipadas em maio, no final de um dia em que o primeiro-ministro anunciou uma moção de confiança que tem chumbo prometido dos dois maiores partidos da oposição, PS e Chega, e que deverá ditar a queda do Governo na próxima semana.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o fundamental é que "a economia, a sociedade e a vida das pessoas continuem", num período que não será "mais longo do que dois meses" e "antes ainda daquilo que possam vir a ser as eleições autárquicas e as eleições presidenciais em normalidade".

O voto de confiança foi avançado por Luís Montenegro no arranque do debate da moção de censura do PCP, que foi rejeitada com a abstenção do PS na Assembleia da República, e em que voltou a garantir que "não foi avençado" nem violou dever de exclusividade com a empresa que tinha com a família, a Spinumviva.

Se a moção for rejeitada na quarta-feira no parlamento, Marcelo convocará de imediato os partidos ao Palácio de Belém "se possível para o dia seguinte e o Conselho de Estado "para dois dias depois", admitindo eleições entre 11 ou 18 de maio.

O Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica hoje de manhã e já aprovou o texto da moção de confiança que será entregue no parlamento, anunciou o Governo.