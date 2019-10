Presidente da República recebe na terça feira os dez partidos parlamentares

Em tempo recorde o presidente marcou para esta terça feira as reuniões com os partidos e conta receber logo a seguir no mesmo dia o primeiro ministro que vai indigitar e aqui não há dúvidas será António Costa.



O presidente assume que mantém a estabilidade política na primeira linha das prioridades.



Esta terça feira a maratona para receber os dez partidos com representação parlamentar começa de manhã: primeiro os estreantes Livre, Iniciativa Liberal e Chega, prosseguindo com os Verdes e o PAN.



À tarde, Marcelo recebe CDS, PCP, Bloco, PSD e PS, o último a ser ouvido em Belém às oito da noite.



E depois da delegação socialista o presidente da República vai ainda receber António Costa para ser chamado a liderar um novo governo.