Presidente da República recebe partidos na segunda e na terça-feira

Lusa15 Mar, 2019, 09:18 / atualizado em 15 Mar, 2019, 09:39 | Política

De acordo com uma nota divulgada hoje no `site` da Presidência da República, os encontros irão realizar-se no Palácio de Belém, em Lisboa, na segunda-feira ao final da manhã e durante toda a tarde e, na terça-feira, da parte da manhã.

Assim, o primeiro partido com representação parlamentar a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa será o PAN, na segunda-feira, às 12:00, seguindo-se o PEV, às 12:00.

No mesmo dia à tarde será recebido o PCP (14:30), o CDS-PP (16:00) e o BE (17:30).

Na terça-feira, às 11:00, realiza-se a audiência com o PS e, às 12:30, será recebido o PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa tem recebido com frequência, várias vezes por ano, os partidos com assento parlamentar e, em 2016 e 2017, promoveu audiências em outubro, em vésperas ou no decurso do debate orçamental.

Em 2018, o chefe de Estado reuniu-se com os partidos em fevereiro, julho e dezembro.

Nos últimos encontros, em 05 e 06 de dezembro, um dos assuntos debatidos foi a data das eleições legislativas deste ano.

Posteriormente, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que as eleições irão decorrer em 06 de outubro.