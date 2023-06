Presidente da República volta a defender continuidade do Governo

Marcelo Rebelo de Sousa volta a defender a continuidade do Governo.





"Eu não falava nenhum caso específico pontual", garantiu o presidente. "Nos momentos históricos eu falo das coisas históricas. E a História demonstra que realmente temos desafios novos, temos que ter soluções novas".



Entre esses desafios estão, para Marcelo Rebelo de Sousa, a guerra, o fim da guerra, a mudança na União Europeia, a mudança na NATO ou a mudança na economia.



"Até com o facto de os ciclos políticos que estão a correr em Portugal terminarem daqui por dois anos e pouco, quer o meu, quer o do Governo", acrescentou.



"A minha ideia era: olhem para o futuro a médio longo prazo. Temos de preparar esse futuro".



O chefe de Estado encerrou as comemorações do 10 de Junho, num concerto no Peso da Régua.