Presidente do Chega lança um desafio ao líder do PSD

André Ventura incita Luís Montenegro a demitirem-se ambos, se perderem as eleições europeias. Garante que se demite se tiver menos votos do que o Bloco de Esquerda e que o PCP e desafia Luís Montenegro a demitir-se se o PSD ficar atrás do Partido Socialista.

André Ventura esteve na Madeira, na tomada de posse dos deputados do Chega à Assembleia Legislativa Regional.



Aproveitou para criticar as declarações do presidente dos sociais-democratas sobre as eleições europeias e afirmou que o sufrágio funciona como um cartão vermelho ao governo, e não amarelo.



Ventura diz a Luís Montenegro que "a direita tem de ganhar as europeias"e deixa também um desafio.