Presidente do Governo Regional dos Açores não teme uma crise política no arquipélago

Foto: Lusa

Em causa, a ameaça do Chega de romper o acordo para a atual solução governativa. O líder do partido, André Ventura, está de visita aos Açores para se reunir com os dois deputados eleitos para aquele parlamento, depois de tecer críticas a PSD e CDS, que decidiram excluir a extrema-direita de acordos nas eleições autárquicas, previstas para Outubro.