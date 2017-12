Partilhar o artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se Imprimir o artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se Enviar por email o artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se Aumentar a fonte do artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se Diminuir a fonte do artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se Ouvir o artigo Presidente do PS diz que secretário de Estado da Saúde fez bem em demitir-se