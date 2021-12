Presidente do PSD afirma que eleições vão ganhar-se ao centro

Rui Rio considera que o CDS-PP, o Chega e o Iniciativa Liberal não valem meia dúzia de votos. Nos próximos dias, Rui Rio e o líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos revelam se vão a eleições em coligação. O Presidente do PSD afirma que as eleições vão ganhar-se ao centro.