Partilhar o artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD Imprimir o artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD Enviar por email o artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD Aumentar a fonte do artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD Diminuir a fonte do artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD Ouvir o artigo Presidente do PSD nega que tenha havido pedido de demissão do ministro pelos deputados do PSD