Presidente do PSD reúne-se hoje com Assunção Cristas

01 Mar, 2018, 09:00 | Política

Rui Rio foi eleito em diretas em 13 de janeiro, com 54% dos votos, e empossado em 18 de fevereiro pelo 37.º Congresso Nacional do partido, no qual Assunção Cristas marcou presença na sessão de encerramento, numa delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.



Esta semana, Assunção Cristas manifestou o desejo de que o encontro com Rui Rio possa servir para criar uma estratégia convergente que seja alternativa às "esquerdas unidas" em Portugal.



"Espero partilhar com ele a nossa preocupação e vontade de criar uma alternativa às esquerdas unidas, que passa por ter uma atividade forte do lado do CDS e certamente também do lado do PSD para alcançarmos 116 deputados, que é metade mais um do parlamento", disse a líder do CDS-PP.



O encontro vai realizar-se a partir das 12:45, na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa, e “incluirá almoço”, refere uma nota à imprensa do PSD.



Rui Rio encontra-se com Assunção Cristas ainda antes se reunir com a nova liderança da banca parlamentar do PSD, presidida por Fernando Negrão, que foi eleito líder parlamentar na semana passada com menos de 40% dos votos, o resultado mais baixo dos últimos 16 anos na história da bancada dos sociais-democratas.



Os deputados do PSD vão ainda eleger na sexta-feira os coordenadores e vice-coordenadores da bancada, após o que deverão estar reunidas as condições para que o novo presidente do PSD se reúna, pela primeira vez, com o grupo parlamentar.



No final dos encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa, Rui Rio salientou a disponibilidade dos sociais-democratas para o diálogo com os restantes partidos e admitiu “uma nova fase” nas relações com o Governo.



Nesse sentido, esta semana ocorreu uma primeira reunião entre o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o vice-presidente do PSD Castro Almeida sobre o novo quadro comunitário e hoje decorre uma reunião sobre descentralização entre o dirigente social-democrata Álvaro Amaro e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.