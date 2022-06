Presidente e Governo prometem pensões a acompanhar inflacção, mas ...

É o presidente da República que faz as contas e põe em números o que se avizinha em 2023 um aumento de pensões que classifica como histórico. Fica assim traduzido e explicada em quantidade a qualidade do anúncio que o primeiro ministro tinha feito durante a manhã, usando, de resto, o mesmo adjetivo números altos no crescimento económico e na inflação levam a aumentos altos nas pensões é a lei.



Mas há um princípio sobre o qual o governo não quer incertezas: contas certas são para manter, as regras europeias do défice para respeitar.



O presidente concorda e deixa elogios a este e a anteriores governos.

Elogio das contas sãs, o aniversário do Conselho das Finanças Públicas.