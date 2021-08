Presidente pede ao Constitucional fiscalização preventiva do acesso a e-mails e mensagens eletrónicas

Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do acesso a e-mails e mensagens eletrónicas, no âmbito da lei do cibercrime, face a dúvidas quanto às alterações do decreto, aprovado no Parlamento. Nomeadamente se o Ministério Público deve ter acesso a comunicações eletrónicas sem ter autorização de um juiz.