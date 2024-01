Miguel Albuquerque deve manter-se à frente do governo regional até à aprovação do Orçamento marcada para 9 de fevereiro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a aprovação das contas para 2024 é importante, tal como aconteceu na crise política no continente. O PAN já mostrou disponibilidade para viabilizar o orçamento antes da saída formal de Miguel Albuquerque.