Presidente termina hoje visita de Estado a Angola

No quarto e último dia da visita de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Fortaleza.



Segue-se um encontro com o Presidente angolano, João Lourenço, numa cerimónia de despedida, no Palácio Presidencial.



Antes de regressar a Portugal, o Presidente vai estar com membros da comunidade portuguesa na Escola Portuguesa de Luanda.



Nesta visita de Estado a Angola, o Presidente da República esteve em Luanda e nas províncias de Benguela e Huíla.