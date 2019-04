Previsões do Governo: menos crescimento, mais desemprego, mesmo défice

No Programa de Estabilidade, que será enviado para Bruxelas e apresentado ainda este mês no parlamento, vai ser revisto em baixa o crescimento para este ano.



De acordo com o jornal online ECO, o executivo assume que Portugal irá crescer apenas 1,9 por cento, e não 2,2 por cento como estava previsto no Orçamento do Estado.



Em entrevista recente à RTP, o Ministro das Finanças já admitia uma revisão em baixa das metas de crescimento. Mas uma revisão ligeira, tal como no ano passado.



A previsão para o défice mantém-se nos 0,2 por cento. Já o desemprego deverá ser revisto em alta. Poderá ficar este ano nos 6,6 por cento, três décimas acima da anterior estimativa. Mesmo assim, cai face a 2018.



Em entrevista ao jornal Público, o Ministro das Finanças diz acreditar que o desemprego irá continuar a baixar até aos 5 e meio por cento.



Mário Centeno refuta também as críticas de que tem cortado no investimento público.



Na entrevista ao Público, o Ministro das Finanças deixa também um aviso aos funcionários públicos: "Não estamos a abrir a porta às pré-reformas. A avaliação será feita caso a caso. Politicamente, o país não está numa situação económica, social e orçamental em que o sinal que se queira dar é de que as pessoas se podem pré-reformar."