Primeira ministra francesa de visita a Portugal

A primeira ministra francesa está em Lisboa para o encerramento da Temporada Cruzada Portugal-França 2022. Elisabeth Borne e António Costa estiveram esta manhã no Museu Nacional de Arte Antiga. Visitaram uma exposição com o quadro "Retrato do Artista" emprestado pelo Louvre. O primeiro ministro destaca as boas relações entre os dois países.