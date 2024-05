Primeiras jornadas parlamentares do Livre serão em Elvas com `mira` na extrema-direita

"Decidimos que as primeiras jornadas parlamentares do Livre vão acontecer em Elvas, que foi o município que teve maior votação da extrema-direita. O Livre não aceita, não pode aceitar, e não vai aceitar que abandonemos estas pessoas, estas regiões à extrema-direita", defendeu o deputado, no 14.º Congresso do Livre, que decorre até domingo na Costa de Caparica, no distrito de Setúbal.

O parlamentar destacou o Alentejo e o Algarve como regiões "especialmente vulneráveis ao apelo da extrema-direita".

"São regiões que se sentem esquecidas, que sentem que a sua voz não está representada no parlamento, que não sentem que veem os seus interesses defendidos. E, portanto, nós temos também a responsabilidade de ser a voz destas pessoas, do progressismo, no Alentejo, no Algarve", defendeu.

Questionado pela agência Lusa o deputado precisou que embora a data ainda não esteja definida, é previsível que as jornadas decorram após as eleições europeias.