Primeiro acordo entre Governo e PSD está pronto

RTP13 Abr, 2018, 09:44 / atualizado em 13 Abr, 2018, 09:44 | Política

A assinatura do acordo deverá acontecer durante a próxima semana, não estando ainda certo se será António Costa e Rui Rio a colocar a assinatura no acordo, pelo simbolismo envolvido. Este será o primeiro acordo formal celebrado entre o atual Governo e a nova liderança do PSD.



Ainda de acordo com o Público, tudo indica que o acordo terá visibilidade pública, podendo envolver uma cerimónia formal.

O acordo visa definir a posição portuguesa na negociação do quadro plurianual de fundos estruturais para a próxima década. Em causa estão os princípios da orientação negocial que o Executivo vai levar às conversações em Bruxelas, a partir de maio.



As negociações com o PSD sobre os fundos comunitários cingiram-se às verbas para a próxima década, tendo os sociais-democratas recusado conversar sobre os critérios de reprogramação de fundos em vigor (Portugal 2020), acrescenta o jornal.



Decorrem igualmente negociações em fase avançada sobre a descentralização, encabeçadas pelo ministro da Administração Interna e o presidente dos Autarcas Sociais Democratas.