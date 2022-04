Primeiro-ministro apresentou programa do Governo no Parlamento

A redução será equivalente à passagem do IVA para 13%. Contas feitas, são cerca de menos 16 cêntimos por litro.



O Governo alargou ainda o apoio de 60 euros para fazer face ao aumento do cabaz alimentar. Dinheiro que vai ser pago este mês e será então alargado a todos as famílias que recebem prestações sociais mínimas.



Para as empresas, o executivo avança com ajudas à fatura do gás. A medida aplica-se a indústrias com consumos intensivos, como as siderurgias ou o têxtil.



Já os agricultores vão beneficiar da isenção temporária de IVA nas rações para animais e fertilizantes.



Medidas anunciados hoje para responder à inflação que o primeiro-ministro acredita ser um problema transitório e que não se vai prolongar no próximo ano.