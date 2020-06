Primeiro-ministro diz que pandemia não compromete aeroporto do Montijo

O primeiro-ministro sublinhou que, apesar de se viver um período de grande incerteza, não está em causa a construção do novo aeroporto de Lisboa. O chefe de Governo diz mesmo que esse é um compromisso e um "gesto de confiança no futuro do país".



A partir de 15 de junho vão ser reativadas frotas e vão ser reabertas fronteiras. O turismo poderá retomar "em pleno a sua atividade a partir de 15 de junho", pelo que é fundamental que os passageiros "saibam que podem viajar em segurança".



"Os aeroportos de Portugal estão prontos para acolher o tráfego aéreo com toda a normalidade", com todas as garantias de higienização e normas de segurança.