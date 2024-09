José Sena Goulão - Lusa

Apesar das suspeitas de crimes, no negócio de privatização da TAP concretizado em 2015, Luís Montenegro não deixa cair o ministro das Infraestruturas.

Os partidos da oposição pediram, na terça-feira, que Pinto Luz seja afastado do novo processo de venda da companhia aérea aos privados. No entanto, o líder do governo deixou claro que não vai ceder a esta pressão.