Primeiro-ministro pede desculpa à CIP por apresentar medidas sem consulta prévia

As Confederações Patronais decidiram suspender a participação nas reuniões com o Governo por considerar que houve "desonestidade negocial" com os parceiros sociais.



O anúncio do aumento das compensações por despedimentos e o pagamento do trabalho extraordinário para valores anteriores à chegada da troika a Portugal sem consultar as confederações patronais está na origem do afastamento.



O Presidente da República recebe os representantes do patronato na próxima sexta-feira.