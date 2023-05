Primeiro-ministro pediu reunião com presidente da República

A reunião no Palácio de Belém entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa começou pouco depois das 17h00 e terminou já perto das 19h00.



Antes, o encontro entre António Costa e João Galamba decorreu durante a manhã desta terça-feira e durou cerca de uma hora. Não há para já informação sobre os resultados deste encontro, embora se saiba que uma das questões em debate seria o futuro político do ministro das Infraestruturas.





João Galamba deslocou-se ao Ministério das Infraestruturas depois da reunião com o primeiro-ministro e continua nas instalações.







A reunião entre António Costa e João Galamba foi comunicada pelo próprio primeiro-ministro na segunda-feira à noite, em declarações à RTP.



Nessas declarações, António Costa afirmou que no caso que envolve João Galamba e o ex-adjunto Frederico Pinheiro, demitido na quarta-feira, "há outra dimensão, que não tem a ver com uma atuação individual e específica de ninguém".



"Tem a ver com aquilo que tem de ser a atitude do Governo perante a governação e a atitude exemplar que tem de ter relativamente à credibilidade das instituições. E isso obviamente foi aqui afetado", sustentou.







Questionado sobre se mantinha a confiança política em João Galamba, o líder do executivo disse que falaria esta manhã com o seu ministro, "porque há coisas que não se tratam nem no estrangeiro e que só se tratam pessoalmente".







No mesmo dia, o presidente da República classificou como uma matéria sensível de Estado a troca de acusações entre João Galamba e o seu antigo adjunto Frederico Pinheiro.



Nos últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar factos relativo ao episódio de violência dentro do Ministério da Infraestruturas, sobre a intervenção do SIS neste caso e, ainda, no que se refere às contradições entre a versão de João Galamba e do seu ex-assessor, que acusa o ministro de ter tentado esconder documentos da Comissão de Inquérito da TAP.