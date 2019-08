Primeiro-ministro vai conferir em pessoa a resposta à greve dos motoristas

RTP10 Ago, 2019, 23:58 / atualizado em 11 Ago, 2019, 00:17 | Política

O primeiro-ministro vai reunir-se com a ENSE (Entidade Nacional para o Setor Energético) para confirmar que estão garantidas as reservas de combustível. Uma reunião que está prevista para as 11H00 e que vai contar com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.







Às 11h45, António Costa ruma ao Gabinete Coordenador de Segurança, no âmbito do Sistema de Segurança Interna (SSI), para um "briefing operacional" com as forças de segurança sobre os preparativos do dispositivo de resposta à greve. É a esta estrutura que compete avaliar se estão reunidas todas as condições de segurança e se será necessário avançar com a requisição civil preventiva.





Requisição civil é cenário possível





O Governo já admitiu recorrer à requisição civil caso não sejam cumpridos os serviços mínimos decretados (entre 50% e 100%), como resposta à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias.



Na manhã deste sábado, o primeiro-ministro disse que o Governo não hesitará em exercer as "competências próprias", adotando outras medidas, caso a greve dos motoristas avance e os serviços mínimos fixados não sejam cumpridos.



A greve prevista para arrancar na segunda-feira, por tempo indeterminado, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), e confirmada este sábado após um plenário conjunto.



Portugal encontra-se até às 23H59 de 21 de agosto em situação de crise energética, que visa, de acordo com o Governo, "garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população", como refere o comunicado do Conselho de Ministros da última quinta-feira.









c/ Lusa



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a secretária-geral do SSI, Helena Fazenda, o comandante-geral da GNR, general Botelho Miguel, e o diretor-nacional da PSP, Luís Farinha, estarão presentes na reunião.