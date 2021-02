Prioridade é salvar vidas ainda que a economia arrisque não aguentar, defende Rui Rio

"Aguentar, [a economia] não aguenta. Quem tem uma dívida pública e uma dívida externa como Portugal tem, não aguenta. Mas a primeira coisa que temos de fazer é a defesa da vida das pessoas, e depois vemos como é que resolvemos. Não dá para fazer de outra maneira", defendeu o líder social-democrata.



"O que é que o país pode fazer? Quando vemos as ambulâncias em fila indiana à porta do hospital de Santa Maria, as pessoas a morrer, o que é que havemos de fazer?", questionou.



Rui Rio anunciou ainda, no final da reunião com o Presidente da República, o voto favorável do PSD na renovação do estado de emergência.



Segundo Rio, a reunião serviu também para chamou à atenção para a escassez de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e para sugerir a aceitação de profissionais de saúde reformados, que já se disponibilizaram para ajudar no combate à pandemia mas que, por questões "burocráticas", não foram aceites.