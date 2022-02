Processo de formação do novo governo pode ficar concluído a 20 de fevereiro

O novo governo deve ser apresentado na última semana de fevereiro. Antes disso acontecer, há passos a dar, desde logo a audição dos partidos com representação parlamentar pelo Presidente da República, reuniões que começam esta tarde e que continuam amanhã.