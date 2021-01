Procurador Europeu. Aberto inquérito-crime sobre alegada falsificação

Em causa, os erros escritos na carta do governo que convenceu o Conselho europeu a desconsiderar a decisão do juri internacional que tinha escolhido Ana Carla Almeida para o cargo.



A Procuradoria Geral da República demorou uma semana a tornar esta decisão pública o que já motivou críticas até do bastonário da ordem dos advogados, autor de uma das queixas que deu origem ao inquerito.



O cerco à ministra da Justiça aperta até em Bruxelas.



O Sexta às 9 sabe que António Costa está a fazer tudo para poupar Francisca Van Dunem ao debate de urgência convocado pelo Parlamento Europeu para a próxima quarta-feira.



O Governo deverá fazer-se representar pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus que nunca deu explicações públicas sobre este caso.



Só que o caso assumiu ainda maior gravidade esta semana. O diretor-geral da Política de Justiça, que se demitiu na sequência da carta com erros enviada a Bruxelas, voltou a contrariar Francisca Van Dunem.



Miguel Romão revela, agora, que José Guerra foi a segunda escolha do Governo e Conde Correia a primeira.



A ministra da Justiça não desmentiu este novo facto que arrasa a argumentação que o Governo português tem dado para justificar a escolha de José Guerra como procurador europeu.