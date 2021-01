Procurador europeu. Juiz excluído do concurso acusa ministra

Ao contrário do que a ministra disse aos deputados, aqui não estão as razões que a levaram a exclui-lo da shortlist enviada a Bruxelas, mas apenas um pedido de desculpa por se ter esquecido de o avisar do afastamento.



Francisca Van Dunem disse, esta tarde, aos deputados que o juiz não tinha um currículo apropriado ao cargo e por isso foi excluído.



O juíz já interpôs duas ações em tribunal e pede a anulação do concurso.