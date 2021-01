Procurador europeu. Nuno Melo apresenta queixa à Provedora de Justiça Europeia

Numa carta enviada e divulgada esta sexta-feira à imprensa, Nuno Melo pede à Provedora de Justiça Europeia Emily O'Reilly que, “no âmbito das competências atribuídas pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, proceda aos inquéritos que considere necessários e atue junto das instituições europeias em causa” para resolver a polémica em torno da nomeação do magistrado José Guerra para o cargo de procurador europeu.O centrista alega que, nomeadamente a tida por preferível na avaliação daquele comité de seleção”.Nuno Melo considera que "o Conselho da UE, ao permitir e aceitar que o Estado-Membro não respeite esta seleção independente, validando um candidato que beneficiou de informações falsas transmitidas pelo governo português,".A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, tem estado no centro da polémica depois da divulgação de uma carta enviada para a União Europeia, em novembro de 2019, na qual, após seleção do Conselho Superior do Ministério Público, mas depois de um comité europeu de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.. Menos é admissível que, sabendo-se dessa falsidade, não decorram daí consequências no que tem que ver com a escolha feita”, acrescenta Nuno Melo na carta enviada à Provedora de Justiça Europeia.

Os erros no currículo de José Guerra já deram origem à saída do diretor-geral da Política da Justiça, Miguel Romão.



Nesse mesmo dia, a comissão permanente do PSD concluiu que as acusações de António Costa justificavam a apresentação de uma queixa crime. No entanto, Poiares Maduro e Paulo Rangel já vieram afirmar que não tencionam apresentar qualquer queixa contra o primeiro-ministro.

A queixa do CDS-PP surge um dia depois de a ministra da Justiça ter considerado que tem condições para continuar no cargo, uma decisão também criticada pelo eurodeputado centrista, que considera queO comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, revelou na rede social Twitter ter recebido esta sexta-feira "clarificações" da ministra da Justiça sobre a designação do magistrado José Guerra para a Procuradoria Europeia, mas apontou que cabe ao Conselho verificar eventuais "irregularidades".Também na quinta-feira, António Costa defendeu a ministra da Justiça, considerando que os erros no currículo do procurador europeu José Guerra são “ perfeitamente irrelevantes ”."A senhora ministra da Justiça agiu corretamente", sublinhou o primeiro-ministro, acusando de seguida os deputados europeus do PSD, Paulo Rangel e Poiares Maduro de estarem envolvidos numa campanha para denegrir a imagem externa do país durante a presidência portuguesa do Conselho da UE.