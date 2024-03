"Procurar a máxima convergência". BE pede para se reunir com PS, PCP, Livre e PAN

Em menos de um minuto, a coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou esta terça-feira nas redes sociais que convocou reuniões com o PS, PCP, Livre e PAN para analisar o resultado das eleições legislativas., refere Mariana Mortágua.A responsável do Bloco reconhece que as eleições “mudaram a face política do país” e que os resultados obtidos pela AD, bem como a “subida da extrema-direita”, colocam o país “sob o risco de um retrocesso e uma ameaça aos direitos sociais”."Não abdicamos da memória, do futuro, nem do Estado social, nem do objetivo da igualdade. Queremos garantir que, juntos e juntas, faremos este ano as maiores manifestações da comemoração do 25 de abril", afirmou ainda Mariana Mortágua.